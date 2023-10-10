ورش فنية لسيدات دار المسنين بمتحف كفر الشيخ احتفالا باليوم العالمى لكبار السن

نظم متحف كفر الشيخ، "قسم التربية المتحفية"، زيارة لذوى الاحتياجات الخاصة بمتحف كفر الشيخ، لأعضاء نادى مسنين سخا، حيث بدأ اليوم بجولة إرشادية داخل المتحف استمتع خلالها الزوار بالقطع الأثرية الموجودة ضمن سيناريو العرض المتحفى، ثم تلاها ورشة فنية "رسم على القماش" وخلال الورشة تناقش الزوار عن قواعد التعامل مع المسنين بالمتاحف، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمى لكبار السن، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ.

كما نظم المتحف احتفالا بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، جولة إرشادية لقاعات العرض بالمتحف، وورشة فنية (تلوين - رسم) لمجموعة من أطفال مدرسة الوحدة العربية، وعبر الأطفال خلال الورش الفنية، عن حرب أكتوبر، برسومات متعددة.