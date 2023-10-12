رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية ينعى القمص سمعان إبراهيم كاهن دير سمعان الخراز بالمقطم

كتب: محمد الأحمدى

ينعى الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية القمص سمعان إبراهيم كاهن دير القديس سمعان بالمقطم.

وقال رئيس الأساقفة، "الكنيسة الأرثوذكسية فقدت اليوم خادمًا على صورة المسيح و معلم للأجيال، بذل عمره في خدمة الكنيسة ونمو شعبها..باسمي وباسم قساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية نقدم خالص التعازي لأفراد أسرته ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية".

وتوفى أمس القمص سمعان إبراهيم كاهن ومؤسس دير القديس سمعان الخراز بحي المقطم، عن عمر بلغ 82 سنة، بعد رحلة طويلة من الخدمة، حيث بدأ خدمته في حي جامعي القمامة بالمقطم، منذ أكثر من خمسين سنة، منها ما يزيد عن ٤٥ سنة كاهنًا.

ورسم الأب سمعان كاهنًا يوم 14 يناير 1978 ونال القمصية في 15 يوليو 1994.