كتب: محمد الأحمدى

أكدت مصادر كنسية وفاة القمص سمعان إبراهيم، رئيس دير سمعان الخراز بالمقطم بعد صراع مع المرض.

وأوضحت المصادر أنه كان يتلقى علاجه فى أحد مستشفيات القاهرة، ويجرى الدير الآن الإعداد والتجهيز لمراسم الدفن.