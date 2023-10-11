الرئيسية تقارير مصرية وفاة القمص سمعان إبراهيم رئيس دير سمعان الخراز بالمقطم الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 07:06 م القمص سمعان إبراهيم كتب: محمد الأحمدى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أكدت مصادر كنسية وفاة القمص سمعان إبراهيم، رئيس دير سمعان الخراز بالمقطم بعد صراع مع المرض. وأوضحت المصادر أنه كان يتلقى علاجه فى أحد مستشفيات القاهرة، ويجرى الدير الآن الإعداد والتجهيز لمراسم الدفن. الكنيسه الارثوذكسيه البابا تواضروس الثانى دير سمعان الخراز القمص سمعان الموضوعات المتعلقة البابا تواضروس الثانى يلتقى "ذوى الاحتياجات الخاصة" من إيبارشية ميلانو الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 03:18 م البابا تواضروس الثانى يستقبل قنصل مصر بميلانو الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 02:13 م البابا تواضروس الثانى يستقبل نائب رئيس أساقفة ميلانو للكنيسة الكاثوليكية الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 01:56 م الأسقف العام بأفريقيا يزور منطقة نكوتاكوتا فى مالاوى ويلتقى قادة كنسيين الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 01:24 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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