اليوم السابع
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وفاة القمص سمعان إبراهيم رئيس دير سمعان الخراز بالمقطم

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 07:06 م
وفاة القمص سمعان إبراهيم رئيس دير سمعان الخراز بالمقطم القمص سمعان إبراهيم
كتب: محمد الأحمدى

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أكدت مصادر كنسية وفاة القمص سمعان إبراهيم، رئيس دير سمعان الخراز بالمقطم بعد صراع مع المرض.
 
وأوضحت المصادر أنه كان يتلقى علاجه فى أحد مستشفيات القاهرة، ويجرى الدير الآن الإعداد والتجهيز لمراسم الدفن.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

دير سمعان الخراز

القمص سمعان



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