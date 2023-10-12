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دير سمعان الدباغ يعلن ترتيبات مراسم الصلاة الجنائزية

الخميس، 12 أكتوبر 2023 10:46 ص
دير سمعان الدباغ يعلن ترتيبات مراسم الصلاة الجنائزية القمص سمعان إبراهيم
كتب: محمد الأحمدى

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أعلن دير سمعان الدباغ أن القمص سمعان إبراهيم مؤسس دير سمعان الدباغ، إن القمص سمعان توفى عن عمر يناهز 82 عاماً بعد رحلة طويلة من البذل والعطاء المستمر، حيث بدأ خدمته في منطقة جامعى القمامة بحى منشأة ناصر منذ خمسون عاماً تقريبا.

وذكر الدير فى بيان أن القمص سمعان قضى منها خمسة وأربعون عاماً في خدمة الكهنوت المقدس، وأحبه الجميع مسلمين ومسيحيين.

وطالب الدير المسيحيين بضرورة الإلتزام بالنظام الموضوع لترتيب مراسم الصلاة الجنائزية ويكون ترتيب الصلاة كالتالى:

من 8 ص إلى 10 ص صلاة القداس الإلهى

من 10 ص إلى 2 ظهراً إلقاء نظرة الوداع

من 2 ظهراً إلى 3.30 عصراً صلاة الجناز

من 3.30 عصراً دفن الجثمان الطاهر بالمقر المخصص له بدير القديس سمعان الدباغ

بيان الدير
بيان الدير

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

دير سمعان الدباغ



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