"خلطوا مخدر الحيوانات بالحشيش".. كيف سقطت عصابة التجمع فى قبضة الأمن

كتب أحمد حسني

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال تشكيل عصابى مكون من شخصين تخصصا فى ترويج المواد المخدرة بعد خلطها بمخدر الحيوانات لزيادة كميتها، في منطقة التجمع الأول والخامس.

المتهمان اعترفا بخلط مخدرى الحشيش والاستروكس مع مخدر لتخدير الحيوانات وكمية من الأقراص لزيادة كمية المواد المخدرة وتوزيعها على عملائهم.

بداية قصة سقوط التشكيل العصابى كانت تحريات ومعلومات لإدارة مكافحة المخدرات، بوجود تشكيل عصابي تخصص في ترويج المواد المخدرة بدائرة قسمي التجمع الأول والخامس.

المتهمان كان كلا فى موقعه وبحوزته كمية كبيرة من مخدرى الحشيش والاستروكس، ويعمل على خلطهما وإعادة تدويرهما لزيادة كميتهما، لكنهما فوجئ بقوات الشرطة تقتحم موقعهما وتلقى القبض عليهما، وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة.

المضبوطات التى كشفتها أجهزة الأمن بحوزة المتهمين قُدرت بنحو مليون جنيه تقريباً، حيث تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على تشكيل عصابى يضم (عنصرين من العناصر شديدة الخطورة) تخصص نشاطهما فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إعادة تدوير وخلط مخدرى الحشيش والاستروكس لمضاعفة كمياتهما وترويجهما على عملائهما.