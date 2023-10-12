حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ريجان" تصل إلى ساحل كوريا الجنوبية

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وصلت حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية، فى وقت مُبكر من اليوم/الخميس/، وسط تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية بشأن التعاون المحتمل مع روسيا.

وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فقد أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن المدمرة الأمريكية "يو إس إس رونالد ريجان" ومجموعتها القتالية رست فى ميناء بوسان على الساحل الجنوبى لكوريا الجنوبية.



وستبقى مجموعة حاملة الطائرات فى بوسان حتى يوم الاثنين المُقبل، بعد إجراء تدريبات عسكرية مع كوريا الجنوبية واليابان.



ويعد هذا النشر جزءًا من اتفاق مع كوريا الجنوبية لزيادة "الرؤية المنتظمة" للأصول العسكرية الأمريكية فى المنطقة.



وتصاعدت المخاوف فى الأسابيع الأخيرة بشأن محاولات كوريا الشمالية الواضحة للتفاوض على صفقة أسلحة مع روسيا والتقى الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين الشهر الماضي.



ويعتقد محللو الدفاع أن كوريا الشمالية تريد مبادلة شحنات الأسلحة الصغيرة والذخائر - لدعم العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا - بالتقنيات النووية والأقمار الصناعية الروسية المُتقدمة.