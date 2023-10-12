جولة تفقدية لأئمة الأوقاف فى متحف كفر الشيخ ضمن فعاليات برنامج البناء الثقافى.. صور

واستمع الأئمة لشرح من الدكتور أسامه فريد، مدير متحف كفر الشيخ، عن العصور التي تعود لها القطع الأثرية، وما يتميز به متحف كفر الشيخ، من تحف وقطع أثرية، تعود للعصور الفرعونية واليونانية والرومانية والاسلامية والقبطية.

وكان ديوان عام محافظ كفر الشيخ، شهد أولى فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف كفر الشيخ بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام، والسيد اللواء عبد الغفار الديب السكرتير المساعد، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية أوقاف كفر الشيخ، والشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، وجمع من السادة الأئمة والواعظات.

وفي بداية اللقاء رحب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالحضور، مؤكدًا على الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، مُشيدًا بدور مديرية أوقاف كفر الشيخ في إعمار وتجهيز وفرش المساجد بالشكل الذي يليق باستقبال المصلين لأداء الصلوات واقامة الشعائر الدينية، وتنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية و فقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف، كما استعرض المحافظ أبرز المعالم الحضارية والإنجازات التي قدمتها الدولة المصرية بمحافظة كفر الشيخ، وما تم بقرى الريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة.

وأكد الشيخ عطا بسيوني، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، أن الإنجازات التي شيدتها الدولة تتحدث عن نفسها، وسيظل الوطن في أمن وأمان، طالما هناك قيادة حكيمة ترعى هذا الوطن، مشيدًا بما تم ويتم من مشروعات متعددة، ومدن جديدة، وشبكات الطرق.



الأئمة والواعظات بكفر الشيخ



جانب من زيارة الأئمة



جتانب من زيارة الأئمة لمتحف كفر الشيخ



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