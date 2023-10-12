اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 أكتوبر 2023 04:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

جمعية السنابل للخدمات الاجتماعية تطلق حملة تبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين

الخميس، 12 أكتوبر 2023 02:51 م
جمعية السنابل للخدمات الاجتماعية تطلق حملة تبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين تبرع جمعية السنابل
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت جمعية السنابل للخدمات الاجتماعية حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء في فلسطين، وذلك في معهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر.

 

وتوافد عشرات الطلاب بمعهد الخدمة الاجتماعية فى مدينة نصر صباح اليوم من أجل التبرع بالدم لصالح الأشقاء فى فلسطين الحبيبة.

 

وفى سياق متصل، أطلقت مؤسستي صناع الحياة وشفاء الأورمان أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم اليوم الخميس، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بمختلف الجامعات المصرية لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارت متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التي شنتها اسرائيل علي قطاع غزة.

يأتى ذلك بالتزامن مع استعدادات إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

 

وفى السياق ذاته، أكد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى مواصلة جهوده فى إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع.


التبرع بالدم

فلسطين

احداث فلسطين

قطاع غزه



الموضوعات المتعلقة

مستشفى قصر العينى تطلق حملة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين.. صور

الخميس، 12 أكتوبر 2023 02:38 م

مؤسسة حورس للرعاية الصحية بالجيزة تنظم حملة للتبرع بالدم للأشقاء فى فلسطين

الخميس، 12 أكتوبر 2023 02:34 م

كلية الهندسة بالمطرية تطلق حملة للتبرع بالدم للأشقاء في فلسطنين

الخميس، 12 أكتوبر 2023 02:28 م

التحالف الوطنى يطلق حملات للتبرع بالدم لدعم فلسطين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى

الخميس، 12 أكتوبر 2023 02:06 م

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق حملة تبرع بالدم للفلسطينيين.. فيديو

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 08:23 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة