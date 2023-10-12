اليوم السابع
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الخميس، 12 أكتوبر 2023 10:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"تموين جنوب سيناء" يحرر 95 محضرا بمخالفات فى الأسواق بمدن المحافظة

الخميس، 12 أكتوبر 2023 09:27 م
"تموين جنوب سيناء" يحرر 95 محضرا بمخالفات فى الأسواق بمدن المحافظة حملة تموينية- أرشيفية
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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شنت مديرية التموين والتجارة بجنوب سيناء، حملة مكبرة على اللأسواق والمحلات التجارية بمدن المحافظة، بناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجاره الداخلية، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة كلف
إبراهيم الحارون وكيل وزارة تموين جنوب سيناء، الإدارات الرقابية والإدارات الخارجية، وبالاشتراك مع مباحث التموين وحماية المستهلك والطب البيطرى وهيئة سلامة الغذاء وهيئة الرقابة على الأدوية، ومجالس المدن.
 
أسفر الحملة ذلك عن تحرير 95 محضر بيانهم كالتالى فى مجال المخابز، تم تحرير3 مخالفه لانتاجهم خبز غيرمطابق للمواصفات والأوزان القانونية، فى مجال الأسواق تم تحرير 92 محضر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة
 
 
 






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