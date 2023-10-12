تفاصيل افتتاح البرنامج التدريبى المؤهل لشغل الوظائف القيادية بجامعة القناة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، أن الجامعة تهتم بتقديم برامج تدريبية للقيادات، تنفيذاً لتوجهات الدولة بشأن تطوير أداء الجامعات وتوجيهها لتحقيق مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية.

وأعلن عقد برنامج تدريبي مؤهل لشغل الوظائف القيادية بالجامعة في نسخته السابعة لمدة 3 أيام بدءاً من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا بمقر مركز تنمية الموارد البشرية.

وأفتتح الدكتور عبد الرحيم أحمد علي المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة أولى دورات البرنامج ، مؤكداً أن هذا البرنامج يهدف إلى تنمية معارف ومهارات واتجاهات المشاركين بالبرنامج التدريبي، بما يمكنهم من ممارسة أدوارهم القيادية ومهامهم الإدارية بكفاءة واحترافية والانتقال بالجامعة من التقليدية إلى جامعة ذكية.

وأشار المدير التنفيذي للمركز إلى أنه يقوم بالتدريب مجموعة من أساتذة الجامعات المحترفين في مجال تنمية الجدارات القيادية لدى أعضاء هيئة التدريس، ويستهدف البرنامج تدريب المرشحين للوظائف القيادية بالجامعة (منصب عميد كلية).

يُشارك بالبرنامج 11 عضو هيئة تدريس من قيادات جامعية ووكلاء ورؤساء الأقسام بالكليات.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ، أن الهدف العام للبرنامج هو تنمية معارف ومهارات وإتجاهات المشاركين ، بما يمكنهم من ممارسة أدوراهم القيادية ومهامهم الإدارية بكفاءة وإحترافية داخل مؤسسات التعليم العالي ، مضيفة أن البرنامج يتناول موضوعات التطوير المؤسسى لقطاعات الجامعة المختلفة ومنها التخطيط الاستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي، الجوانب المالية والقانونية للإدارة الجامعية، وعرض لبعض القضايا القومية ومكافحة الفساد الإداري، وإدارة الأزمات والمخاطر في الجامعة "فن القيادة الجامعية".