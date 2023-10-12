بوتين يصل قرغيزستان فى أول رحلة خارجية منذ صدور مذكرة دولية بتوقيفه

وكالات

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، إلى قرغيزستان، في أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية وقرغيزية.

وبحسب موقع الحرة، من المقرر أن يجتمع بوتين، مع نظيره القرغيزي، صدر جباروف، قبل أن يشارك، الجمعة، في قمة رابطة الدول المستقلة، التي تضم عددا من الجمهوريات السوفيتية السابقة.

وهذه أول رحلة خارجية للرئيس الروسي منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه في مارس الماضي، بتهمة الضلوع في "ترحيل" أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.

وبوتين الذي تخلّى عن حضور العديد من القمم الدولية بسبب مذكرة التوقيف هذه، ليس معرضاً لخطر التوقيف خلال هذه الرحلة، إذ إنّ قرغيزستان، الواقعة في آسيا الوسطى والقريبة سياسياً من موسكو، لم تصادق على نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسّسة للمحكمة الجنائية الدولية.