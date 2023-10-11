بوتين يزور قرغيزستان غدا فى أول رحلة خارجية منذ صدور مذكرة لاعتقاله

وكالات

قال مكتب الرئاسة في قرغيزستان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور البلاد، الخميس، فيما ستكون أول رحلة خارجية معروفة لبوتين منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، لم يغادر بوتين روسيا إلا نادراً منذ بدء بلاده غزو أوكرانيا في فبراير 2022، وليس من المعروف أنه غادر روسيا منذ إصدار الجنائية الدولية في مارس مذكرة اعتقال بحقه.

وقالت الرئاسة في قرغيزستان في بيان: "بدعوة من رئيس قرغيزستان صدر جباروف، في 12 أكتوبر من هذا العام سيقوم رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين بزيارة رسمية للبلاد".

ووافق بوتين في مايو خلال محادثات مع جباروف على زيارة قرغيزستان، لكن لم يصدر بعد تأكيد رسمي من الكرملين بسفر بوتين، الخميس.