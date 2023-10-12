جاء ذلك في برقية تهنئة أرسل بها الرئيس الروسي، اليوم الخميس، إلى الزعيم الكورى، بمناسبة الذكرى الـ 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما أعرب بوتين عن ارتياحه لحقيقة أن العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية تواصل التطور على نحو إيجابي في جميع الجوانب على أساس تقاليد الماضي المجيدة.

وأضاف - وفقا لوكالة انباء تاس الروسية - : "أنا مقتنع بأن تنفيذ الاتفاقيات سيسهم في مواصلة توسيع التعاون الثنائي البناء لتحسين رفاهية شعبي البلدين وضمان الأمن والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا ككل".

يذكر أن كيم جونج أون قد زار روسيا في الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر، وأجريت مفاوضات مع الرئيس الروسي في 13 سبتمبر في ميناء فوستوشني الفضائي، وخلال الرحلة، زار الزعيم الكوري الشمالي مصنع غاغارين لبناء الطائرات في كومسومولسك أون أمور ومطار كنفيتشي والفرقاطة مارشال شابوشنيكوف.

وأفاد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف بأن بوتين قبل بامتنان دعوة كيم جونج أون لزيارة كوريا الشمالية.

من جانبه، قال الرئيس الكورى الشمالى كيم جونج-أون "راض للغاية بشأن المناقشات الصريحة والشاملة التي أجريتها مع بوتين فيما يختص بتطوير متعدد الأوجه للعلاقات الثنائية في القمة الأخيرة بيننا خلال زيارتي إلى روسيا" .. مشيرا إلى ثقته الراسخة بأن العلاقات بين البلدين ستتطور إلى مستوى جديد في المستقبل.