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بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

الخميس، 12 أكتوبر 2023 01:46 م
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال
كتبت آية دعبس- تصوير حسين طلال

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بدأ منذ قليل، المؤتمر العمالي الجماهيري للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، بحضور أعضاء هيئة مكتب الاتحاد، وعدد من القيادات العمالية واللجان النقابية والنقابات العامة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبعض الرياضيين.
 
يأتي المؤتمر الذي يحضره مئات العمال وأعضاء اللجان النقابية من مختلف المحافظات، ضمن فعاليات الاتحاد العام لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة ولاية جديدة ، ودعوة المواطنين وجموع العمال لانتخابه في السباق الانتخابي.
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (1)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (2)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (3)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (4)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (5)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (6)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (7)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (8)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (9)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (10)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (11)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (12)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (13)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (14)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (15)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (16)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (17)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (18)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (19)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (20)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (21)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (22)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (23)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (24)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (25)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (26)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (27)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (28)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (29)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (30)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (31)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (32)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (33)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (34)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (36)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (37)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (38)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (39)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (40)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (41)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (42)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (43)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (45)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (46)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (47)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (48)
 
بدء مؤتمر جماهيرى لاتحاد العمال (49)
 

 


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