اتحاد العمال يعقد اليوم مؤتمرا حاشدا لتأييد الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية

كتبت آية دعبس

أعلن عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، عقد اتحاد العمال مؤتمرا عماليا حاشدا ظهر اليوم الخميس، 12 أكتوبر 2023، وذلك لإعلان تأييد الاتحاد وكافة النقابات العمالية العامة البالغ عددها 27 نقابة، واللجان النقابية على مستوى الجمهورية، والتي تضم فى عضويتها أكثر من 4 ملايين عضو عامل فى قطاعات مختلفة، للرئيس عيد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح مرسال، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر سيكون مظاهرة حب وتأييد للرئيس، وللتأكيد على رغبة الجميع في مواصلة مسيرة العطاء التى بدأها الرئيس، وكذلك الإنجازات التى تحققت فى مصر على مدار 10 سنوات سابقة فى جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتى قادها الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية البلاد في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.

وأضاف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر: "نجحت مصر تحت قيادة الرئيس في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا، وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم، استكمالاً لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة، وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ علي المقرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف فئاته، ومستندا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، والتي شملت عدة محاور أساسية على رأسها التعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي".