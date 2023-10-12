انطلاق حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

كتب سمير حسنى

انطلق قبل قليل، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتى حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.