المرشح الرئاسى حازم عمر يقدم غدا أوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات

كتب كامل كامل - إيمان علي

وقال "عمر" في بيان مقتضب، إنه سيذهب إلي مقر الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق ترشحه، وذلك في تمام الساعة الثانية بعد الظهر غد الجمعة.

كانت مصادر مقربة للنائب حازم عمر أوضحت لـ"اليوم السابع"، أن حزب الشعب الجمهورى يجهز لما وصفه بأمور تلفت الأنظار، وتنال إعجاب مؤيدى الحزب أثناء تقدم النائب حازم عمر بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرة إلى أن أغلب قيادات الحزب سوف ترافق النائب حازم عمر أثناء تقدمه بأوراق الترشح.

وتضمنت أوراق ترشح النائب حازم عمر بـ46 تزكية من نواب البرلمان، كما أنه استطاع الانتهاء من الـ25 ألف تأييد المقررين ضمن شروط الترشح من المحافظات المختلفة، وقد اعتمد على القواعد الشعبية للحزب ونواب الحزب في جمع التأييدات.

تجدر الإشارة إلى أنه يشترط لقبول أوراق الترشح للرئاسة، تزكية المرشح بـ20 نائبا أو من 25 ألف مواطن، ووضع ضوابط هذه التزكية.