المديريات التعليمية تبدأ إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد لتسليمهم العمل

كتب محمود طه حسين

بدأت المديريات والإدارات التعليمية إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد لتسليمهم العمل فى المدارس، حيث أعلنت المديريات التعليمية اسماء المعلمين الناجحين فى المسابقة والتى استهدفت 30 ألف معلم، حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعلان أسماء المعلمين الجدد للتعاقد معهم بشكل سريع لسد العجز فى المعلمين بالمدارس.

ووقع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى، وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وصرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن الدكتور رضا حجازي أكد أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات ستتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.