الليلة الختامية لمولد السيد البدوى بمدينة طنطا بعد توقف 3 سنوات

الغربية مصطفى عادل

"أتينا رحابك ياشيخ العرب.. فالله سيرنا نلبي الطلب"، هذا هو حال المئات من المريدين من شتي محافظات الجمهورية، الذين قطعوا مسافات طويلة، للوصول لمدينة طنطا بمحافظة الغربية لزيارة العارف بالله سيدي أحمد البدوى، والاحتفال بمولده والذي تحتفل محافظة الغربية بأسبوع مولده.

واحتشد المريدين في ساحة المسجد وداخله قاصدين شيخ العرب، للتبرك به حبا في رسول الله صل الله عليه وسلم وآل بيته الاطهار. وامتلئت منطقة السيد البدوي بالمريدين الذين يحتفلون اليوم بالليلة الكبيرة لمولد شيخ العرب، بعد انتهاء أسبوع الاحتفالات الذي شهدته المحافظة بمولد ابا الفتيات. وتواصل الطرق الصوفية على مستوي محافظات الجمهورية الاحتفال بمولد السيد البدوى في السرادقات واماكن الخدمات التابعة لها المنتشرة في محيط المسجد، بالاضافة للخيام الموجودة في منطقة الصاري بسيجر.

جدير بالذكر أن آلاف المواطنين يتوافدون على مدينة طنطا للاحتفال بمولد السيد البدوي للاحتفال بمولده، وتشهد فيها المدينة رواجا تجاريا وسياحيا كبيرا، واتخذت محافظة الغربية كافة الإجراءات للاحتفال بمولد السيد البدوي الذي يوافق ذكرى احتفالات المحافظة بعيدها القومي.



















