الكنيسة تعلن ترتيبات صلوات تجنيز رئيس دير سمعان الخراز

كتب: محمد الأحمدى

وتوفى أمس القمص سمعان إبراهيم كاهن ومؤسس دير القديس سمعان الخراز بحي المقطم، عن عمر بلغ 82 سنة، بعد رحلة طويلة من الخدمة، حيث بدأ خدمته في حي جامعي القمامة بالمقطم، منذ أكثر من خمسين سنة، منها ما يزيد عن ٤٥ سنة كاهنًا.

ورسم الأب سمعان كاهنًا يوم 14 يناير 1978 ونال القمصية في 15 يوليو 1994.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء للأنبا أبانوب الأسقف العام لكنائس قطاع المقطم، وللآباء كهنة القطاع، في وفاة القمص سمعان إبراهيم، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة.