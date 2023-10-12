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والبابا تواضروس يعزى أسقف المقطم..

الكنيسة تعلن ترتيبات صلوات تجنيز رئيس دير سمعان الخراز

الخميس، 12 أكتوبر 2023 08:16 ص
الكنيسة تعلن ترتيبات صلوات تجنيز رئيس دير سمعان الخراز القمص سمعان إبراهيم
كتب: محمد الأحمدى

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أعلنت  الكنيسة أنه سيصلى قداس تجنيز القمص سمعان إبراهيم رئيس دير سمعان الخراز بالمقطم غداً الجمعة بحضور جثمان الأب الراحل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة، يليها إلقاء نظرة الوداع من العاشرة وحتى الثانية بعد الظهر، تبدأ بعدها صلوات التجنيز.
 
وتوفى أمس القمص سمعان إبراهيم كاهن ومؤسس دير القديس سمعان الخراز بحي المقطم، عن عمر بلغ 82 سنة، بعد رحلة طويلة من الخدمة، حيث بدأ خدمته في حي جامعي القمامة بالمقطم، منذ أكثر من خمسين سنة، منها ما يزيد عن ٤٥ سنة كاهنًا.
 
ورسم الأب سمعان كاهنًا يوم 14 يناير 1978 ونال القمصية في  15 يوليو 1994.
 
وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء للأنبا أبانوب الأسقف العام لكنائس قطاع المقطم، وللآباء كهنة القطاع، في وفاة القمص سمعان إبراهيم، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة. 
 
القمص سمعان إبراهيم (1)
القمص سمعان إبراهيم

القمص سمعان إبراهيم (2)
القمص سمعان إبراهيم

القمص سمعان إبراهيم (3)
القمص سمعان إبراهيم 

القمص سمعان إبراهيم (4)
القمص سمعان إبراهيم

 


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