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القاهرة الإخبارية: إسرائيل تواصل قصف قطاع غزة بأسلحة محرمة دوليا

الخميس، 12 أكتوبر 2023 12:34 ص
القاهرة الإخبارية: إسرائيل تواصل قصف قطاع غزة بأسلحة محرمة دوليا غزة
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن إسرائيل تواصل شن قصف مكثف يستهدف كل قطاع غزة، موضحة أن إسرائيل تقصف قطاع غزة بأسلحة محرمة دوليا.

وفى وقت سابق قطعت منى عوكل مراسلة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، إفادتها على الهواء عن تطورات الأوضاع الإنسانية في القطاع، بسبب غارة عنيفة في محيط مستشفى الشفاء الذي تقف فيه الزميلة أثناء حديثها.

وقالت عوكل: "سوف نوافيكم بتفاصيل الغارة الجوية التي يشنها جيش الاحتلال بعد انتهائها". واستأنفت "المستشفيات في قطاع غزة وصلت للحد الأقصى في التعامل مع الحالات المصابة ولا توجد مستلزمات طبية وهناك نقص شديد في الوقود وبالتالي لن يستمر عمل المستشفيات في قطاع غزة لفترة طويلة".

ومن جانبه، أكد ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة يعاني حاليا من انقطاع كامل للتيار الكهربائي جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

 


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