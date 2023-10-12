الصين تعتزم تقديم مساعدة إنسانية طارئة إلى أفغانستان بقيمة 4.18 مليون دولار

أ ش أ

أعلنت الوكالة الصينية للتعاون الإنمائى الدولى، اليوم/الخميس/، عزم الحكومة الصينية تقديم مساعدة إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون يوان (4.18 مليون دولار أمريكى) إلى أفغانستان لمساعدة البلاد فى عمل الإغاثة من الزلزال.

وقال المتحدث باسم الوكالة شيوى وى - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إن إمدادات المساعدة الصينية تتضمن بشكل أساسى الخيام والأسِّرة القابلة للطى والبطانيات السميكة والسترات القطنية والألحفة ومجموعات الإسعافات الأولية العائلية، بما يتوافق مع احتياجات الجانب الأفغاني، وسيتم نقل هذه المساعدات إلى أفغانستان وتوزيعها على المتضررين المحليين.



وأوضح أن الجانب الصينى يعمل أيضًا على تفعيل المساعدة الغذائية الطارئة والترتيبات الإنسانية الأخرى التى خصصها سابقًا للجانب الأفغاني.