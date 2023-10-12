السجن المؤبد لمتهم قتل آخر لخلافات على موضع الخضراوات بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومصطفى محمد درويش، وسكرتارية محمد رضا، حضوريًا بمعاقبة متهم يقيم بإحدى قرى مركز الرياض بالسجن المؤبد لقيامه بقتل شاب بسبب خلافات على موضع الخضراوات بالطريق، والزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، وذلك في أحداث القضية رقم 18940 لسنة 2023 جنح مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 2249 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار محمد سراج، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية قد أحال "ع.إ.ر.م.ر"، 35 عامًا، ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز الرياض، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمته لأنه في يوم 5 مايو 2023 بدائرة مركز شرطة الرياض قتل المجني عليه "ا.ز.ع.م.ع"، عمدًا مع سبق الإصرار.

وجاء في قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ بأنه بيت النية، وعقد العزم المصمم على قتل آخر الشاهد الثاني في القضية "ع.ع.ع.م" إثر خلافات سابقة بين والدة الأخير، والمتهم على موضع بيع الخضراوات بالطريق مما أوغر صدره، وأضمر بنفسه نية قتله وحال قيادة الشاهد الثاني توكتوك وكان وبرفقته المتوفى تقابلا والمتهم حالة قيادته تروسيكل فعمد إلى الإسراع شطرهما، وصدمهما بمركبته قاصدًا قتلهما ونجم جرائه انقلاب المركبة استقلالهما ما أدى إلى إصابة المتوفي بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

كما شرع المتهم في قتل المجني عليه الشاهد الثاني المذكور عمدًا مع سبق الإصرار، وبيت النية حول ذلك عندما صدمه بالتروسيكل أثناء استقلاله دراجة نارية مع المتوفي بينما هرع الأهالي لنجدته، ووجه له تهمة احرازه أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "عصا خشبية".

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة الرياض عن سبق نشوب خلافات بين الشاهد الثاني الذي شرع المتهم في قتله والمتهم بشأن موضع بيع الخضراوات فأضمر الأخير في نفسه نية إزهاق روح الأول وبتاريخ الواقعة، وحال قيادة الشاهد الثاني الدراجة النارية "توك توك" وبرفقته المتوفى الى رحمة مولاه تقابلا والمتهم حال قيادة المتهم "تروسيكل".

وتبين من التحريات أن المتهم عمد إلى صدمهما بمركبته قاصدًا قتله متوقعًا احتمالية وفاة المتوفي، وعمد إلى إحداثها، ونجم جرائه انقلاب المركبة استقلالهما ووفاة المتوفى الى رحمة مولاه كما أمسك المتهم بأداة "عصا خشبية" متعديًا بها على الشاهد الثاني قاصدًا قتله فيما هرع الأهالي لنجدته ففر هاربا.