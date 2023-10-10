السجن 7 سنوات لـ3 متهمين بقتل جارهم وإصابة نجليه فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت الدائرة الأولى ب محكمة جنايات فوه برئاسة المستشار أحمد عزت مزيد رئيس المحكمة والدائرة وعضوية المستشارين هيثم محمود أبوحطب ومحمد خيري الشرنوبي وسكرتارية أحمد جبر، حضوريًا بمعاقبة 3 أشقاء يقيمون باحدي القري التابعة لمركز قلين بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليهم بقتل جارهم وإصابة نجليه، واستعراضهم القوة والعنف تجاه المجني عليهم وفي الدعوى المدنية بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، وألزمتهم المصاريف الجنائية، وذلك في أحداث القضية رقم 4318 لسنة 2023 جنح مركز شرطة قلين، والمقيدة برقم 1893 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

ووفقا لأوراق التحقيقات أحيل "إ.ع.ا.ا"، 36 عامًا عامل، وشقيقيه "م" 33 عامًا و"ا" 36 عامًا، ويقيمون باحدي القري التابعة لمركز قلين إلى محكمة جنايات فوه لمحاكمتهم عما أسند إليهم.

وتبين من قرار إحالتهم إلى محكمة جنايات فوه بأنهم في يوم 7 أبريل 2023 بدائرة مركز شرطة قلين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد قبل المجني عليهم ع.م.ع.ي.ا. ، وأبنائه "ب"، و"م"، و"ز"، وذلك بقصد الترويع والتخويف، وجاء ذلك محاولة لفرض السطوة، وإلحاق الأذى بالمارة، والإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة حيال حيازتهم، وإحرازهم أدوات، وأسلحة بيضاء، ومن شأن ذلك إلقاء الرعب في انفسهم، وتعريض حياتهم، وسلامتهم للخطر.

كما وجه للمتهمين قتلهم عمدًا المجني عليه الأول بغير سبق أو إصرار عندما حاول الدفاع عن نفسه برد الاعتداءات عليه من قبل المتهمين إلا أن المتهم الثاني عاجله بضربة واحدة مستخدمًا أداة "شومة" استقرت برأسه فسقط أرضًا مغشيًا عليه.

وانهال عليه المتهمان الأول والثالث ضربًا حال إحرازهما أسلحة بيضاء "سكين ومطواة"، بأن طعناه بتلك الأسلحة البيضاء بأماكن متفرقة في جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وأحدثوا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وكشفت أوراق القضية عن اتهام الأشقاء الثلاثة بضربهم عمدًا نجلي المجني عليه المتوفي و"ز" بأن كالوا لهما عدة ضربات محدثين ما بهما من إصابات موصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي أعجزتهما عن انشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يومًا مستخدمين في ذلك سلاحين أبيضين "سكين ومطواة" وأداة "شومة"،ووجه لهم اتهامات إحرازهم سلاحين أبيضين "سكين ومطواة"، وأداة "شوم" دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية لحملها.