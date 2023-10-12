"الستى تورز "متعة السياح الأوروبيين فى شوارع مدينة الغردقة ..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تعد رحلات الستى تورز التى تنظمها شركات السياحة للسياح الأوروبيين فى مدينة الغردقة، من أهم البرامج السياحة التى يتم تنظمها للسياح من قبل شركات السياحة، و تشهد حالة من الرواج السياحى الكبير بالغردقة .

من جانبه قال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن الستى تورز أو كما يقال عنها جولة البلد تنظمها أغلب شركات السياحة والهدف منها تعريف السائح فى بداية الأمر على ثقافة أهل البحر الأحمر ومدينة الغردقة بشكل عام والتعرف على المهن الأساسية بها مثل الصيد وكذلك للتعرف على معالم المدينة الخلابة الذى عادة ما ينبهر السائح من جمال الطبيعة بها .

وأضاف نقيب المرشدين أن عادة ما تنطلق رحلات الستى تورز أو جولات البلد فى الغردقة من الثامنة صباحا، وتبدأ جولتها بمنطقة الشيرتون القديم، لمشاهدة المنظر البانورامي لمدينة الغردقة، يلتقط السياح عدة صور لجمال المكان ويلتقطون صور لأنفسهم مع الحركة البحرية وكذلك المراكب واللنشات السياحية أثناء مرورها خلال توقفهم على منطقة الشيراتون القديم .

وأوضح من كورنيش الشيرتون المرتفع عن سطح الأرض يمكن مشاهدة مدينة الغردقة بالكامل حيث يمكن رؤية جزيرة الجفتون وكذلك مسجد الميناء الكبير وكذلك الميناء البحرى وأغلب مبانى المدينة، ثم تتجه الرحلة بعد ذلك الى منطقة الصيادين والتي تبدأ بحلقة السمك وفيها يلتقط السياح الصور ويشترون السمك ويتم طهيه وتجهيزه داخل الحلقة ومنها لمنطقة الأزق وهي منطقة ورشة السفن والمراكب ورشة ومنها لمسجد الميناء الكبير أهم الآثار الإسلامية بالمدينة.

وتنطلق الرحلات بعد ذلك إلى منطقة الدهار حيث سوق الدهار النموذجى وجولة للسياح وسط الخضروات والفاكهة، وكذلك مسجد عبد المنعم رياض الذى يعد من أقدم المساجد فى المدينة ويعتبر مزار سياحى دائم موضحا أن من أهداف تلك الرحلة كسر حالة الملل وعدم البقاء فى الفندق وعلى البحر فقط للسياح .

وكشف أن من أهم أهداف رحلات "ستى تورز" معرفة الحياة العامة للمدينة، وما ينتج عنه انتعاش حركة البيع فى البازرات السياحية والمحال التجارية بشكل عام، متابعًا: جولات البلد تنظم من قبل شركات السياحة فى مدينة الغردقة، وتعمل على إنعاش الشارع السياحى، ومن خلالها يتعرف السياح على ثقافات المجتمع المصري".