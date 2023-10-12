الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية.. صور

كتب سمير حسنى

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقر حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتى حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.