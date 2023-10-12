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الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا لتدريبات الأكاديمية والكليات العسكرية.. صور

الخميس، 12 أكتوبر 2023 05:39 م
الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا لتدريبات الأكاديمية والكليات العسكرية.. صور الرئيس السيسي بحفل الأكاديمية والكليات العسكرية
رامى محيى الدين

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا لتدريبات الأكاديمية والكليات العسكرية، خلال حفل تخرج دفعة 2023.

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

الرئيس السيسي يشهد الاحتفالية
الرئيس السيسي يشهد الاحتفالية

 

الرئيس السيسي يصدق على منح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري
الرئيس السيسي يصدق على منح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري

 

الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (1)
الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (1)

 

الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (2)
الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (2)

 

الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (3)
الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (3)

 

الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (4)
الرئيس السيسي يصل احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (4)

 

السلام الوطني (1)
السلام الوطني (1)

 

السلام الوطني (2)
السلام الوطني (2)

 

بدء حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023 بعزف السلام الوطنى (1)
بدء حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023 بعزف السلام الوطنى (1)

 

بدء حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023 بعزف السلام الوطنى (2)
بدء حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023 بعزف السلام الوطنى (2)

 

علم مصر
علم مصر
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