الرئيس السيسي: يتحتم على مصر ألّا تترك الأشقاء الفلسطينيين

كتب سمير حسنى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يتحتم على مصر ألّا تترك الأشقاء الفلسطينيين، ومصر تسعى للسلام وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2023.