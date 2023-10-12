الرئيس السيسي: يتحتم على مصر ألّا تترك الأشقاء الفلسطينيين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يتحتم على مصر ألّا تترك الأشقاء الفلسطينيين، ومصر تسعى للسلام وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2023.
الرئيس السيسي: يتحتم على مصر ألّا تترك الأشقاء الفلسطينيينالخميس، 12 أكتوبر 2023 08:54 م
الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى
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