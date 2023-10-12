الرئيس السيسي: مصر ستظل باقية وصامدة وقادرة على تأمين نفسها بفضل الله

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، إن مصر ستظل باقية وصامدة وقادرة بفضل الله وقادرة على تأمين نفسها ولم يستطع أحد المساس بها.
الرئيس السيسي: مصر ستظل باقية وصامدة وقادرة على تأمين نفسها بفضل اللهالخميس، 12 أكتوبر 2023 09:16 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة
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