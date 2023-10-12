الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

كتب أحمد عرفة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتى حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.

وظهر العرض الجوى على شكل رقم خمسين، نسبة إلى مرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.