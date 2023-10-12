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الرئيس السيسى يشاهد عروضا لـ"إف 16" و"رافال" خلال حفل تخرج الكليات العسكرية.. صور

الخميس، 12 أكتوبر 2023 05:50 م
الرئيس السيسى يشاهد عروضا لـ"إف 16" و"رافال" خلال حفل تخرج الكليات العسكرية.. صور عروض للقوات الجوية بحفل تخرج الكليات العسكرية
كتب أحمد عرفة

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضا للقوات الجوية، خلال تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتى حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.

 

كما شهد الرئيس السيسي عرضا عسكريا لطائرات أف 16 من مقاتلات الجيل الرابع، كما شهد الرئيس السيسي عرضا لطائرة الإنذار المبكر  وطائرتى ميراج 2000، وكذلك عرض للمقاتلات متعددة المهام.

 

وشهد الرئيس السيسي عرضا عسكريا لطائرات الرافال من أحدث مقاتلات الجيل الرابع، وكذلك طائرات ميج 29 متعددة المهام.

 

الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية (2)
الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 

 

الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية (3)
الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية  

 

الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية (4)
الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 

 

الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية (5)
الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 

 

الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية (6)
الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 

 

الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية (7)
الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 

 

الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا
الرئيس السيسى يشهد عرضا جويا

 

الرئيس السيسي يتابع العرض العسكري
الرئيس السيسي يتابع العرض العسكري

 

تشكيل طائرات عسكرية خلال العرض الجوي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية
تشكيل طائرات عسكرية خلال العرض الجوي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

 

رفع علم مصر
رفع علم مصر

 

طائرة عسكرية تحمل علم مصر
طائرة عسكرية تحمل علم مصر

 

طائرة عسكرية ترفع علم مصر
طائرة عسكرية ترفع علم مصر

 

عرض جوي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية
عرض جوي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

 

علم مصر يزين السماء
علم مصر يزين السماء

 

 


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