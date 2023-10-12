الداخلية تضبط 8 عناصر جنائية تخصصوا فى السرقات

محمود عبد الراضى

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (بنى سويف- الشرقية) من ضبط 4 عناصر إجرامية "أحدهم عميل سىء النية"، بدائرة مركز شرطة ببا بمحافظة بنى سويف) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع التوصيلات الكهربائية والتخلص من اللوحات المعدنية" والتصرف فيها بالبيع للعميل سىء النية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد 21 واقعة وأرشدوا عن المسروقات.

ونجحت الجهود فى ضبط 4 عناصر إجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية والآخران عميلان سيئى النية" - مقيمون بمحافظة الشرقية) لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة بإستخدام المفتاح المصطنع لفتح السيارات" والتصرف فيها بالبيع للعميلان سيىء النية.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد 3 وقائع بدائرة قسمى شرطة "فاقوس، أول الفيوم"، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.