التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام للمتقدمين بمسابقات توظف 3هيئات تابعة لوزارة النقل

كتبت ريهام الباشا

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بإتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني الذي ينظمه الجهاز للمتقدمين في مسابقات توظف في 3 هيئات تابعة لوزارة النقل.

وقام الجهاز بإتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني الذي يعقده الجهاز؛ للمتقدمين لتعيين عدد (23) مهندساً في وظيفة باحث تخطيط أو باحث مشروعات بالتخصصات الَآتية (كهرباء، مدني، حاسبات، معماري، اتصالات وميكانيكا) وعدد (9) في وظيفة باحث اقتصادي وعدد (8) في وظيفة باحث تمويل وتكاليف، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.

كما قام الجهاز أيضا بإتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني الذي يعقده الجهاز؛ لشغل 100 وظيفة مهندس بالهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك في تخصصات (كهرباء، مدني وإلكترونيات) بالمستوى الوظيفي الثالث ج .

ولشغل وظائف بالهيئة العامة للنقل النهري، أتاح الجهاز الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني الذي يعقده للمتقدمين في مسابقة تعيين عدد (102) فني بالتخصصات الآتية (تشغيل، ميكانيكا، كهرباء وإنشاءات مدنية) بالمستوى الوظيفي الرابع (ب)، وتعيين عدد (47) في وظيفة مهندس بالتخصصات (ميكانيكا، كهرباء، مدني وبناء السفن) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج).

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/ ، ومن المقرر أن تعقد امتحانات المتقدمين لشغل وظائف بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل يوم 21 أكتوبر.. بينما تعقد امتحانات المتقدمين لشغل وظائف بالهيئة العامة للطرق والكباري في الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر الجاري، ثم تعقد امتحانات المتقدمين لشغل وظائف بالهيئة العامة للنقل النهري في الفترة من 24 حتى 28 أكتوبر أيضا، وتجرى الامتحانات بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

ويخضع المتقدمون للتقييم لامتحان يتكون من عدة محاور، تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية (وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم أنه يجيدها وقت التقديم)، والكفايات التكنولوجية والمعرفية (وتضم اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة)، إلى جانب اختبار التخصص للوظيفة المتقدم لشغلها.

من الجدير بالذكر أن الجهاز سبق ونشر إعلان المسابقة على بوابة الوظائف الحكومية والتي تعد الآلية الحكومية الوحيدة لنشر الإعلانات في الجهاز الإداري للدولة، ويأتي الإعلان على البوابة في إطار الالتزام بالقواعد والنصوص التي تضمنها الدستور من إلتزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأن شغل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.