صعود قوى لمؤشرات البورصة بختام الأسبوع وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 27 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.352 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 20002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 24103 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 8373 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3706 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 5551 نقطة.