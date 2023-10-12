اليوم السابع
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الخميس، 12 أكتوبر 2023 04:10 م
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صعود قوى لمؤشرات البورصة بختام الأسبوع وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه

الخميس، 12 أكتوبر 2023 02:57 م
صعود قوى لمؤشرات البورصة بختام الأسبوع وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 27 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.352 تريليون جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 20002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 24103 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 8373 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3706 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 5551 نقطة.

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