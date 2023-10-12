الأرصاد: أجواء خريفية على أغلب المناطق وانخفاض الحرارة الأسبوع المقبل

كتب سمير حسنى

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد بدأت تشهد استقرارا في الأحوال الجوية واستمرار الأجواء الخريفية على أغلب المحافظات، ودرجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، كما تنخفض قيم الحرارة على نحو ملحوظ في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين: "لازلنا نتأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم وتحجب جزءً من أشعة الشمس ما يساعد على إحساسنا بالأجواء الصيفية".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، "هذا المنخفض الجوي مستمر معنا حتى منتصف الأسبوع القادم على الأقل ويبدأ يتعمق داخل الجمهورية مع بداية الأسبوع القادم فيحدث المزيد من الانخفاض في قيم الحرارة وتبدأ فرص الامطار تزيد على المناطق الساحلية".

وواصلت، "من المتوقع أن تكون فرص الأمطار الموجودة خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم ومنطقة دون الأخرى ولن تؤثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية".