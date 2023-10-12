اختتام الدورة التدريبية التخصصية لحماية حقوق الملكية الفكرية والجرائم الإلكترونية

كتب عبد الله محمود

اختتمت اليوم، بمقر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية (ITIDA)، الدورة التدريبية التخصصية حول "حماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية"، والتي نظمها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، وذلك بالاشتراك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات (ITIDA) برئاسة المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك تخت رعاية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة

النيابة الإدارية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضور فاعليات اختتام الدورة أحمد عبد الغني مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وخلال كلمته قتل المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والت. نقل خلالها تحيات المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، للحضور، مؤكدًا على اهتمام سيادته بدعم قدرات أعضاء النيابة الإدارية، وحرصه الدائم على اكتسابهم شتى أنواع العلوم والمعرفة، معربًا عن مدى اهتمام الدولة المصرية بقضايا حقوق الملكية الفكرية، وبالدور الفعال للنيابة الإدارية في التصدي لآفة الفساد الإلكتروني، وذلك من خلال إجراء التحقيقات والفصل في القضايا الخاصة بتلك النوعية الشائكة من الجرائم المعلوماتية.

جدير بالذكر، أن الدورة انعقدت بالنظام الهجين الذي جمع بين التعلم عن بعد والحضور الفعلي، على مدار يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، وشارك فيها إجمالي عدد (114) عضواً من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات، ما بين (44) مشارك بنظام الحضور الفعلي، و (70) مشارك من مختلف المحافظات بنظام الحضور عن بعد، باستخدام تطبيق "MS Teams".

قام بإلقاء المحاضرات في الدورة التي ناقشت القوانين والموضوعات المستحدثة حول الجرائم الإلكترونية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتوقيع الإلكتروني، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، نخبة من الخبراء في المجال شملت كل من:

اللواء الدكتور عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

المستشار الدكتور وليد عبد المنعم نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

المستشار الدكتور محمد عادل عبد السلام مستشار بهيئة قضايا الدولة.

المستشار شادي حامد عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية.

الدكتور أحمد منصور الأمين العام للهيئة القومية للبريد.

المهندس مرتضى الديب مدير وحدة الفحص الفني - بمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية.

الدكتور عادل السن عميد مركز الآداب الحرة والثقافة بالجامعة المصرية اليابانية.

وفي الختام تم تسليم شهادات اجتياز الدورة للسيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية.