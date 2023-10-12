إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بحالات اختناق إثر تسرب غاز بالعبور

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، يحملون جنسية إحدى الدول العربية، بحالات اختناق، إثرا تسرب غاز، جرى نقل المصابين لمستشفى السلام بالقاهرة لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بالمعاينة تبين إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، يحملون جنسية إحدى الدول العربية، بحالات اختناق إثر تسرب غاز بشقة بشارع الشعراوى بالخير الثانى بمدينة العبور، وجرى الدفع ب3 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى السلام بالقاهرة.

وتبين أن أسماء المصابين هم إسلام أحمد خليفة، 8 سنوات، ووليد أحمد خليفة، 11 سنة، وألماظ محمد محمد 33 سنة، وزليخة أحمد خليفة، 13 سنة، ومحمد أحمد خليفة، 8 سنوات، وعدية أحمد خليفة، 4 سنوات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.