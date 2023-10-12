إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخري ربع نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مصابين، وتم نقل المصابين الي مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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