إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخري ربع نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.