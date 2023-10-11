اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 10 أشخاص فى تصادم سيارتين بالشرقية

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 10:19 ص
إصابة 10 أشخاص فى تصادم سيارتين بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 10 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق الزقازيق- أبوحماد" أمام كوبرى صفط نطاق مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد وقوع حادث تصادم بطريق" الزقازيق- أبو حماد" أمام كوبرى صفط ووقوع إصابات، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، بالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بسحجات وكدمات، وتنوعت الإصابات ما بين متوسطة وخطيرة.
 
تم الدفع بمرفق الإسعاف نقل 8 مصابين إلى مستشفى أبوحماد المركزى وحالتين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، تم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام قائدى المركبات.

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مستشفى أبوحماد المركزى

الشرقية

تصادم سيارتين ميكروباص



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