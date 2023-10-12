إصابة 5 أشخاص إثر تصادم سيارتين ربع نقل غرب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 5 أشخاص بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، إثر تصادم سيارتين ربع نقل بمنطقة المناصرة غرب بورسعيد.

استقبل مستشفى الزهور المركزى، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل 5 مصابين نتيجة تصادم سيارتين ربع نقل بمنطقة المناصرة غرب بورسعيد، وهم : الجميل أبو طه 57 عامًا، ويوسف أحمد خلف 16 عامًا، ومؤمن إبراهيم خضر 18 عامًا، وزياد السيد البلتاجى 29 عامًا، ويحيى السيد منصف 17 عامًا، مصابين بجروح متعددة بالجسم واشتباه كسر بالعمود الفقرى والفقرات العنقية.

جارى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.