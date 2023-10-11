الرعاية الصحية: 2 مليار جنيه فاتورة مشروعات الهيئة بموازنة العام الحالى

كتب وليد عبد السلام

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لهيئة الرعاية الصحية للعام المالي الحالي 2024/2023.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال الاجتماع، بتكثيف الأعمال الجارية في مشروعات الخطة الاستثمارية على مدار 24 ساعة، ومؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات بالإدارات والفروع والمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، ودخولها الخدمة لتلبية مطالب واحتياجات وتطلعات المواطنين من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة، وتحقيق مدى رضائهم عن الخدمة.

وأكد السبكي، على ضرورة الانتهاء من كافة مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها بالإدارات والفروع والمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية في الجداول الزمنية المحددة لها، بما يضمن تحقيق رؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، ووجه السبكي برفع التقارير الدورية حول الأعمال التي تم تنفيذها والتنسيق الكامل بين كافة فرق العمل والانتهاء من الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالي الحالي 2024/2023 على مستوى الإدارات والفروع والمنشآت الصحية الجاري تنفيذها تتخطى فاتورة تكلفتها في موازنة العام المالي الحالي إجمالي مبلغ 2 مليار جنيه، وذلك في العديد من المحاور الرئيسية أهمها "سكن مقدمي الرعاية الصحية، مخازن الأدوية الإقليمية، غرف إدارة الأزمات والطوارئ، المقرات للفروع والمقرات الإقليمية، متطلبات الميكنة والتحول الرقمي للخدمات"، وفقًا للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية لتلبية الاحتياجات الفعلية والأولويات بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

وتابع السبكي: تشمل أهم مشروعات الخطة الاستثمارية لهيئة الرعاية الصحية للعام المالي الحالي، مستشفى افتراضي بالإسماعيلية، وبدء تطوير المرحلة الثانية من مجمع الأقصر الطبي الدولي، إضافة إلى إنشاء 3 مراكز للغسيل الكُلوي والرعاية المركزة، و4 مخازن أدوية إقليمية مميكنة بالكامل تستخدم الروبوتات في عمليات التخزين والنقل الآلي للمستحضرات الحيوية بالتكامل مع المخازن الإستراتيجية للهيئة العامة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وتابع السبكي: كما تشمل مشروعات الخطة فروع ومقرات إقليمية مجهزة بتكنولوجيا الجيل الخامس لربط وتشغيل المستشفيات الافتراضية وتعزيز ربط الأنظمة الإلكترونية للطب الإتصالي والتطبيب عن بُعد والتشخيص الرقمي للأورام، إضافة إلى 3 مقرات إدارية، فضلًا عن تأهيل البنية المعلوماتية لـ 3 مستشفيات جديدة، وتجهيز البنية المعلوماتية وشبكات الإتصال بمستشفيي طابا وسانت كاترين بجنوب سيناء.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أهمية متابعة الخطة الاستثمارية والموقف التنفيذي للمشروعات كخطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف الهيئة، مؤكدًا الحرص على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا كهدف أساسي لتعزيز التطور والتميز في الرعاية الصحية، كما شدد على حوكمة الأداء بين الإدارات والفروع والمنشآت الصحية التابعة للهيئة لضمان تحسين جودة مخرجات العمل، ومشددًا على إعطاء أولوية للمكون المحلي في كافة المشروعات الجارية.

وتابع السبكي: أنه تعكس مشروعات الخطة الاستثمارية التزامها بتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز الرعاية الصحية الشاملة والشمولية للجميع، مؤكدًا نعمل بكل جهد لضمان تنفيذ المشروعات بأعلى مستويات الجودة وفقًا للمعايير الدولية، ولافتًا إلى أن القيادة السياسية تضع الصحة على أجندة الأولويات، والدولة تعمل بالتوازي على كافة محاور برنامج الإصلاح الصحي والرعاية الصحية الشاملة.