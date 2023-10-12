إصابة طالب بطلق نارى بالخطأ أثناء عبث صديقه بسلاح غير مرخص فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أستقبل مستشفى سوهاج الجامعى طالب يبلغ من العمر 17 سنة، محول من مستشفى دار السلام المركزى، جنوب شرقى محافظة سوهاج، وذلك على إثر إصابته بطلق نارى عن طريق الخطأ، وذلك أثناء قيامه صديقه بالعبث سلاح نارى غير مرخص خرجت من طلقة عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابته.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مساعدة لفرقة الشرق يفيد بإصابة طالب بطلق نارى عن طريق الخطأ، وذلك بدائرة مركز شرطة دار السلام، أثناء قيام صديقة بالعبث بسلاح نارى غير مرخص.

وعقب الإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي لمركز دار السلام بوصول المدعو هادي ع ب ع 17 سنةطالب - ومقيم دائرة المركز مصاباً " بطلق ناري بالجانب الأيمن ".

وبسؤاله افاد بأنه أثناء تواجده بأرض زراعية دائرة المركز رفقة صديقه المدعو أحمد ع ع ا 16 سنة طالب ومقيم دائرة المركز وحال عبث الأخير بسلاح ناري كان بحوزته خرج منه عيار ناري عن طريق الخطأ نجم عنه إصابته، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعه بطريق الخطأ، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.