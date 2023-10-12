إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وقامت الأوناش برفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات .

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق الفيوم الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى.

ويقوم رجال المباحث بعمليات تفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.