أوقاف الشرقية تقيم أكبر مقرأة نموذجية بالحسينية بحضور 300 إمام

الشرقية- إيمان مهنى

عقدت مديرية أوقاف الشرقية ، أكبر مقراة نموذجية، ذلك بمسجد النصر بمدينة الحسينية، ذلك ضمن زيارة وفد الأئمة لقرى حياة كريمة، للتعرف على إنجازات الدولة من على أرض الواقع.

وأقيمت مقرأة عقب صلاة الظهر، بحضور 300 أمام و خطيب، ومديري الإدارات و مدراء العموم، وقام وفد الائمة الذي ضم، الشيخ مجدي بدران وكيل الوزارة، الدكتور محمد حامد وكيل المديرية، و أعضاء مجلس النواب، 300 من الائمة، بزيارة مجمع الطبي و الخدمي بقرية جزيرة سعود،و عدد من المدارس.

ويأتي ذلك ضمن فاعليات الندوة التثقيفية التي نظمتها مديرية اوقاف الشرقية بالتعاون مع المحافظة لاستعراض مجهودات المديرية فى كافة المجالات والقطاعات الهندسية والدعوية للنهوض بالخطاب الديني ونشر دعائم الفكر الوسطى المستنير.

حيث استعرض الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف إنجازات المديرية خلال الفترة من 2014 حتى الآن وتمت الإشارة إلى الآتي: -

الانتهاء من إحلال وتجديد عدد 425 مسجد بالجهود الذاتية وعدد 140مسجد على نفقة وزارة الأوقاف المصرية تحت إشراف الإدارة الهندسية بالإضافة إلى فرش 1200مسجد طبقاً لخطة الفرش المعتمدة من وزارة الأوقاف.

حصول 18 مسجد بمديرية أوقاف الشرقية على اعتماد الجودة والتميز الدعوي من الفئة (أ) التي لا تمنح إلا للمساجد الكبرى والجامعة التي تحقق تميزًاً دعوياً ومعمارياً بواقع 90% فأكثر.

وفي مجال الدعوة الإسلامية يتم إقامة مقارئ الجمهور وعددهم 127 مقرأة، وتعقد كل أسبوع بعد صلاة الجمعة مباشرة - مقارئ الأئمة الأعضاء وعددهم 97 مقرأة، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع - مقارئ الأئمة غير الأعضاء وعددهم 300 مقرأة، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع - المقارئ النموذجية بمسجد أبو خليل التابع لإدارة شرق الزقازيق - مجالس كبار القراء لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكامه وعددها 5 مجالس وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الفجر - مقرأة السيدات بمسجد الفتح بالزقازيق وتعقد السبت من كل أسبوع بعد صلاة العصر - مكاتب التحفيظ للقرآن الكريم الخاضعة لإشراف مديرية أوقاف الشرقية وعددها 25 مكتباً - مركز إعداد محفضي القرآن الكريم بمسجد الفتح بالزقازيق - قراء السورة وعددهم 19 قارئاً، وتعقد قبل صلاة الجمعة من كل أسبوع في المساجد الكبرى بالمحافظة.

تضم المديرية عدد ثلاث مراكز ثقافية وذلك لدراسة العلوم الشرعية لغير المتخصصين ويقوم بالتدريس نخبة متميزة من أستاذة جامعة الأزهر لمناهج محددة من وزارة الأوقاف والمراكز.

تنظيم الأسابيع الثقافية الدعوية وذلك بالاستعانة بكبار العلماء من الأوقاف وجامعة الأزهر الشريف

تنظيم القوافل الدعوية تنشيطاً للدعوة ونشراً للفكر الوسطي ولمحاربة الأفكار المتطرفة حيث تقوم مديرية أوقاف الشرقية بعقد قافلتين شهرياً نحو قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع فرع جامعة الأزهر بالزقازيق

توزيع لحوم صكوك الإطعام والاضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بجانب توزيع شنط من السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف أنحاء المحافظة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى وتحت إشراف محافظ الشرقية.