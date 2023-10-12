ألمانيا ترسل أول طائرة لوفتهانزا إلى إسرائيل لإجلاء رعاياها

كتبت: هناء أبو العز

هبطت أول طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا من فرانكفورت، في تل أبيب اليوم، الخميس، من أجل إجلاء رعاياها من المواطنين الألمان.

وأضافت وزارة الخارجية، أنه بعد أن أوقفت بعض شركات الطيران رحلاتها، تأكدت من عودة رحلات طيران خاصة لشركة لوفتهانزا إلى إسرائيل مرة أخرى، وتتحمل وزارة الخارجية ما يقرب من نصف التكاليف.

وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الخارجية: نحن مستمرون في العمل على خيارات الخروج بالطائرة، بالحافلة، بالسفن، وفي يومي الخميس والجمعة، وكان من المقرر أن تنقل ما يصل إلى أربع رحلات خاصة لشركة لوفتهانزا المواطنين الألمان وأقاربهم من إسرائيل إلى ألمانيا، وستذهب رحلتان إلى ميونيخ واثنتان إلى فرانكفورت.

وفي الأيام القليلة الماضية، ساعدت آيسلندا، من بين دول أخرى، في إجلاء مجموعة من الطلاب الألمان من كيرشهايم أونتر تيك، وفي هذه المرحلة، لم تكن ألمانيا قد أرسلت بعد أي رحلات جوية خاصة ونصحت جميع الألمان العالقين باستخدام الرحلات الجوية القليلة المجدولة التي لا تزال تعمل.