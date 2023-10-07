شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" توقف رحلاتها لإسرائيل

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أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" اليوم /السبت/ إيقاف رحلاتها إلى إسرائيل، وذلك فى أعقاب الأوضاع المضطربة هناك.

ذكرت ذلك قناة "فرنسا 24" الإخبارية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.



وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة قد أطلقت اليوم السبت رشقات صاروخية مكثفة صوب مستوطنات الغلاف المحيطة بالقطاع والمدن من جنوب إسرائيل وحتى "تل أبيب".



ونفذت المقاومة، حسب مصادر فلسطينية فى القطاع، عمليات تسلل بحرية وبرية، واقتحم العشرات من المقاومين مستوطنات الغلاف وسيطروا على مناطق فيها، وسط اشتباكات مسلحة مكثفة.



وأعلن الجيش الإسرائيلى /السبت/ حالة "تأهب الحرب"، وقال المتحدث باسم الجيش للإعلام العربى افيخاى أدرعى على موقع "X" إن "جيش الدفاع الإسرائيلى يعلن حالة تأهب ـ الحرب" .