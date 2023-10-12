اليوم السابع
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أطباء الشرقية: 7 آلاف عضو يحق لهم التصويت بانتخابات التجديد النصفى

الخميس، 12 أكتوبر 2023 05:36 م
أطباء الشرقية: 7 آلاف عضو يحق لهم التصويت بانتخابات التجديد النصفى نقابة الأطباء - أرشيفية
الشرقية- إيمان مهنى

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دعت نقابة أطباء الشرقية، أعضاءها للمشاركة اختيار تشكيل مجلس نقابة العامة والفرعية، من خلال الانتخابات التي ستجرى غدا الجمعة، بمقر نادى المهن الطبية بالزقازيق، تحت إشراف قضائي.

وأكد الدكتور خالد صفوت نقيب اطباء الشرقية، أنه بلغ عدد من يحق لهم التصويت، 7 آلاف عضو من إجمالي 14 ألف طبيب مقيد، كما يحق لأي طبيب مسجل بأي نقابة غير الشرقية وموجود بالزقازيق أن يدلي بصوته في لجان النقابة العامة فقط.
 
والمقرر أن يتسلم الناخب 6 بطاقات للتصويت فيها والإختيار من بين المرشحين حسب الفئة.
 
وتقوم اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات، بتقسيم صناديق الاقتراع الي لجنتين للنقابة الفرعية و4 لجان للنقابة العامة، لتسهيل علي الناخبين، حيث يتسلم كل ناخب 6 بطاقات تصويت، بطاقة تصويت اختيار من بين المرشحين اربعة بين تحت السن و مثلها لاختيار فوق السن، ذلك بالنسبة لنقابة الفرعية، اما نقابة العامة، يتسلم بطاقة تصويت لاختيار نقيب اطباء مصر، بطاقة لاختيار ثلاثة اعضاء فوق السن، و بطاقة أخري لثلاثة اعضاء تحت السن، بطاقة عضو واحد تحت السن لشرق الدلتا.
 
 

الشرقية

انتخابات التجديد النصفي لاطباء الشرقية

نقابة أطباء الشرقية

اخبار الشرقية



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