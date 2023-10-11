"6 بطاقات تصويت".. تعرف كيف ينتخب أطباء الشرقية مجلس التجديد النصفى

تجرى نقابة أطباء الشرقية، انتخابات التجديد النصفى، لمجلس النقابة الفرعية والعامة، بعد غدًا الجمعة من التاسعة صباحا حتى الخامسة من مساء نفس اليوم.

والمقرر أن يتسلم الناخب 6 بطاقات لتصويت فيها والاختيار من بين المرشحين حسب الفئة.

وتقوم اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، بتقسيم صناديق الاقتراع إلى لجنتين للنقابة الفرعية و4 لجان للنقابة العامة، لتسهيل على الناخبين، حيث يتسلم كل ناخب 6 بطاقات تصويت، بطاقة تصويت اختيار من بين المرشحين أربعة بين تحت السن ومثلها لاختيار فوق السن، ذلك بالنسبة لنقابة الفرعية، أما نقابة العامة، يتسلم بطاقة تصويت لاختيار نقيب أطباء مصر، بطاقة لاختيار ثلاثة اعضاء فوق السن، وبطاقة أخرى لثلاثة أعضاء تحت السن، بطاقة عضو واحد تحت السن لشرق الدلتا.

وقال الدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية، أنه يحق التصويت لعدد 7 آلاف عضو، من بين 14 ألف طبيب مقيد، كما يحق لأى طبيب مسجل بأى نقابة غير الشرقية وموجود بالزقازيق أن يدلى بصوته فى لجان النقابة العامة فقط.

وتجرى تحت إشرف قضائى كامل، مضيفا أنه يشرف على الانتخابات الدكتور عاطف جودة وكيل نقابة أطباء الشرقية رئيسًا وعضوية كلا من الدكتورة وسام عبد المنعم، الدكتور عمر خشبة، إبراهيم سمير مدير النقابة.

يذكر أن مقعد نقيب أطباء الشرقية وفاز بالتزكية هو الدكتور خالد صفوت، بينما يتنافس كلا من على عضوية فوق السن"نهلة الجمال، محمود محجوب، أشرف سليمان، سارة إبراهيم"، وعضوية تحت السن" غادة شويخ، محمد عبد العزيز، وليد الشاذلى، مريم عاطف".