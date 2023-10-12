أخبار مصر.. القاهرة تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية لغزة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها دعوة مصر لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

دعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم الخميس ، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

استشهاد فلسطينى وزوجته وأبنائه ووالدته فى استهداف منزله بـ"جباليا"

استُشهدت أسرة فلسطينية بالكامل، اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلى لمُخيم "جباليا" الواقع شمال قطاع غزة.

وزير الخارجية يؤكد ضرورة خفض التصعيد الراهن فى قطاع غزة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، الخميس، ضرورة تكثيف التواصل بين مصر وليتوانيا خلال الفترة المقبلة وتدشين خطوط ملاحية وجوية، موضحا أن الحوار السياسي الأخير بين البلدين تناول عدد من الملفات المهمة، لافتا إلى وجود تعاون وثيق بين مصر وليتوانيا في عدة مجالات.

الرئيس السيسى يؤكد لرئيس وزراء بريطانيا ضرورة ضمان انتظام وصول المساعدات لغزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، تناول التصعيد العسكري في قطاع غزة ومحيطه، حيث توافق الجانبان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين، ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.

الأرصاد: أجواء خريفية على أغلب المناطق وانخفاض الحرارة الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد بدأت تشهد استقرارا في الأحوال الجوية واستمرار الأجواء الخريفية على أغلب المحافظات، ودرجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، كما تنخفض قيم الحرارة على نحو ملحوظ في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.

الجامعات الإسرائيلية تعلن تأجيل الدراسة إلى 5 نوفمبر بسبب الأوضاع

أعلنت الجامعات الإسرائيلية، اليوم الخميس، تأجيل افتتاح العام الدراسي إلى 5 نوفمبر.

مدير منظمة العمل الدولية يشيد باستراتيجية مصر للإصلاح الاقتصادى

‎أشاد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بجهود الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية الرئيسيه وقدرتها علي وضع استراتيجيات خاصة بالإصلاح الاقتصادي، لافتا إلي أن من أهم هذه التحديات وضع فرص عمل لائقة للشباب ضمن متطلبات سوق العمل مع تهيئة الشباب لمتطلبات سوق العمل.

تحويلات مرورية بطريق إسكندرية الزراعى غدا ومنع مرور النقل أمام أبوحمص

تجرى وزارة النقل تحويلة مرورية على طريق القاهرة اسكندرية الزراعى، بالقرب من مدينة أبو حمص، وذلك لاستكمال تركيب الجزء المتبقي والآخير من كوبري مزلقان أبو حمص الجديد، وسيتم تحويل الحركة المرورية، غدا الجمعة، من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا من نفس اليوم، بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور.

وزارة التموين: زيادة ضخ اللحوم السودانية الطازجة.. والكيلو بـ 220 جنيها

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توفير جميع السلع الغذائية مع زيادة ضخ منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وطرح اللحوم الطازجة السودانية والجيبوتية بسعر 220 جنيها للكيلو، كما يتم توفير جميع السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة من 20 إلى 25%.

شكرى يستعرض مع وزير خارجية إريتريا جهود مصر لوقف التصعيد الجارى فى غزة

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس 12 أكتوبر الجاري، كل من وزير الشئون الخارجية في دولة إريتريا عثمان صالح ومستشار الرئيس الإريتري للشئون السياسية يماني جبر آب، في إطار الزيارة الحالية التي يقومان بها إلى القاهرة.

"الإدارية العليا" تستقبل الطعون على الانتخابات الرئاسية 27 و28 أكتوبر

تستقبل المحكمة الإدارية العليا، الطعون علي الانتخابات الرئاسية يومى الجمعة 27 أكتوبر والسبت 28 أكتوبر 2023، وقيدها بجدول المحكمة، كما حددت من يوم الاحد الموافق 29 أكتوبر وحتى الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، للفصل من قبل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية، ونشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن؛ جاء ذلك حسب الجدول الإجرائى والزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

تعليم الجيزة: إعلان نتيجة الـ30 ألف معلم السبت المقبل على موقع المديرية

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم على موقع المديرية يوم السبت الموافق 2023/10/14 بالاسم والرقم القومي.

السبت.. آخر موعد لتلقى أوراق المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية 2024

تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات، باب تلقي أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، يوم السبت القادم الموافق 14 اكتوبر الجارى، وذلك في الساعة الثانية ظهرًا.

الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

عمر سيد معوض يوقع للأهلي لمدة أربع سنوات

قام عمر سيد معوض، لاعب فريق الأهلي مواليد 2006، بالتوقيع على عقد احتراف مع النادي لمدة 4 سنوات.

موعد مباراة منتخب مصر وزامبيا الودية فى الإمارات والقنوات الناقلة

يواجه منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، مع نظيره الزامبي في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

حكيمي ودروجبا ومانى يشاركون فى سحب قرعة أمم أفريقيا 2024

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اليوم الخميس مشاركة 4 نجوم في عملية سحب قرعة كأس أمم إفريقيا 2024 مساء الخميس، حيث سيتم إجراء قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا في مدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية في تمام الساعة العاشرة مساء الليلة بتوقيت القاهرة.

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء بريطانيا حول الأوضاع فى قطاع غزة.. ويؤكد: الانزلاق فى مسار دموى سيدفع ثمنه الأبرياء.. ويجب ضمان انتظام المساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب الفلسطينى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، تناول التصعيد العسكري في قطاع غزة ومحيطه، حيث توافق الجانبان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.

وزارة التعليم: تسليم المعلمين الجدد وظيفة مدرس مساعد.. والتعاقد طبقا لقانون الكادر.. والعمل فى المدارس الرسمية وليست الخاصة.. وتؤكد: ممنوع النقل أو الندب قبل مرور 5 سنوات.. وتحرير العقود فى المديريات والإدارات

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المديريات التعليمية تسلمت جميعها أسماء المعلمين الناجحين فى مسابقة توظيف 30 ألف معلم بالسنة الأولى، مؤكدة أن التعاقد مع المعلمين الجدد يتم على وظيفة مدرس مساعد وتحرر العقود فى المديريات والإدارات التعليمية.