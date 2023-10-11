حملات لإزالة الإشغالات وأعمال تطهير بيارات الصرف والمطابق بمراكز كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ ، حملات إزالة الإشغالات، والإعلانات المخالفة، وتطهير بيارات الصرف، والمطابق الرئيسية والفرعية، وشبكات الصرف الصحي، التأكد من جاهزية معدات وسيارات الحملات لمواجهة التغيرات المناخية في فصل الشتاء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتأكد من جاهزية المعدات الهندسية والفنية ومحطات المياه والمعالجة، لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه والتعامل اللحظى فى أوقات الأزمات، والتنسيق الكامل مع شركة صيانة الآليات، لإعداد خطة عمل لصيانة كافة المعدات لرفع كفاءتها بشكل منتظم، مؤكداً على اهتمامه بهذا الملف ووضعه على رأس أولوياته.

تابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال مسح وتمهيد حرم الطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي، والمنطقة المحيطة بالنصب التذكاري، وحرم أرض الجونة والشوارع الرئيسية، وإزالة الحشائش والأعشاب ورفع مخلفات الأتربة، كما تابع أعمال الصيانة الوقائية وتطهير بيارات الصرف الصحي وصفايات الأمطار، وتطهير المطابق الرئيسية والفرعية، وجاهزية معدات وسيارات الحملة وجاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ، استعدادا لفصل الشتاء، والمرور على شبكات الصرف الصحى، ورفع كفاءة محطات ورافع شبكات الصرف الصحي، وتغير الأغطية التالفة وتطهير البيارات من الرمال والمخلفات بالطريق العام وشوارع المدينة.

وقاد عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، حملة لإزالة الإشغالات والإعلانات التجارية واللافتات المخالفة، والغير مرخصة والعشوائية بشوارع المدينة، مؤكداً أن الحملات مستمرة لإزالة جميع الإعلانات المخالفة، لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، مؤكدًا أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن، وسيتم التعامل بكل حسم للقضاء على أي مخالفة، كما جرى رفع الباعة الجائلين المفترشين الشوارع الأرصفة وأمام المحلات التجارية والعربات المتواجدة على جانبي الطريق والمناطق الحيوية، بمدخل المدينة، ومقابل حلقة السمك، شارع عمر بن الخطاب، وامتداد شارع أبو بكر الصديق ودوران أبو النور.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار المحتملة خلال فصل الشتاء، وتطهير خطوط الصرف الصحى والمحطات، وصفايات الأمطار، وجرى ومراجعة أغطية البيارات وتغير التالف منها، وتركيب أغطية أخرى بدل المفقود بداية من محطة الصرف رقم 2 بداير الناحية حتى محطة الصرف خلف قسم الشرطة، "يشمل الكوم الاحمر وداير الناحية و الجمهورية عبد العزيز حتى خلف قسم شرطة البندر"، ومتابعة أعمال تسليك كافة البلوعات الصرف الصحى بشارع جمال عبد الناصر استعدادا لفصل الشتاء.

تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، استكمال أعمال تسليك بيارات وبلوعات الصرف الصحى بشارع جمال عبدالناصر، والصيانة الوقائية من تطهير المطابق الرئيسية والفرعية ، والمرور على شبكات الصرف الصحى ، فضلاً عن متابعة كافة الشوارع المنطقة قبل موسم فصل الشتاء، مؤكداً على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.